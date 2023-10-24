Как выбрать тыкву на Хеллоуин и что из нее сделать

Зловещий оранжевый фонарь — это, пожалуй, главный символ Хеллоуина. Как его правильно вырезать, не расколов при этом тыкву, и какие еще объекты декора можно создать из этого овоща? Здесь — обо всем в подробностях.
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