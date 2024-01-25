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За умышленное заражение ВИЧ-инфекцией калужанина приговорили к тюремному сроку

За умышленное заражение ВИЧ-инфекцией калужанина приговорили к тюремному сроку

Калужский суд рассмотрел уголовное дело по факту умышленного заражения ВИЧ-инфекцией. Горожанин знал о своем статусе ВИЧ-инфицированного, в центре СПИД врач его предупредил об уголовной ответственности за заражение других людей, а также об обязанностях не совершать умышленно действий, которые могут привести к заражению ВИЧ-инфекцией.

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