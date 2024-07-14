НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Родри о победе на Евро: «Испания вошла в историю – мы обыграли четырех чемпионов мира за один турнир. Говорили о прошлых поколениях, проложивших нам путь, а теперь и мы чемпионы»

Родри о победе на Евро: «Испания вошла в историю – мы обыграли четырех чемпионов мира за один турнир. Говорили о прошлых поколениях, проложивших нам путь, а теперь и мы чемпионы»

«Какой день! Наверное, лучший в моей спортивной карьере. Мы были семьей, теперь мы самая титулованная сборная на чемпионатах Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх