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Жители села Мужи сфотографировали редкую для Ямала птицу

Жители села Мужи сфотографировали редкую для Ямала птицу

Жители села Мужи Шурышкарского района встретили на улице необычную для северных широт птицу — удода. Пернатый гость с ярким оперением и характерным хохолком прогуливался прямо в райцентре, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».

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