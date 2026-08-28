Жители села Мужи сфотографировали редкую для Ямала птицу

Жители села Мужи Шурышкарского района встретили на улице необычную для северных широт птицу — удода. Пернатый гость с ярким оперением и характерным хохолком прогуливался прямо в райцентре, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии