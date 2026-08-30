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The Guardian: ВМС Британии провели 72-часовую операцию с отслеживанием судов РФ

The Guardian: ВМС Британии провели 72-часовую операцию с отслеживанием судов РФ

Королевский военно-морской флот в течение трех дней отслеживал российские суда, проходившие через территориальные воды Соединенного Королевства.

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