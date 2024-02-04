В Челябинске загорелся новый трамвай с пассажирами

В результате ЧП никто не пострадал. Новые красивые зеленые трамваи в Челябинске преследуют неудачи. Несколько раз они сходили с изношенных рельс, в 2021 году вандалы изрисовали новичка, а спустя год камнем разбили окно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии