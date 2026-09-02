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МОСИНФОРМ

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На улице Острякова восстановят дом с бриллиантовым рустом, возведенный в 1954 году

На улице Острякова восстановят дом с бриллиантовым рустом, возведенный в 1954 году

В районе Хорошевский в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проходят работы по обновлению дома № 6 по улице Острякова.

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