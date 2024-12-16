Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни"

Телятина по-бургундскиЭто классическое блюдо было представлено в 37-й серии сериала "Кухня". Телятина по-бургундски – это не только вкусный, но и очень сытный вариант для новогоднего ужина, который будет впечатлять ваших гостей.
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