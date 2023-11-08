В филиале «Северо Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис» подготовили два тепловоза для работы с поездом Деда Мороза.

Для передвижной резиденции главного волшебника страны выбрали два тепловоза 3М62У. Почетная миссия доверена локомотивам, обслуживаемым на сервисном участке (СУ) «Суоярви» сервисного локомотивного депо (СЛД) «Петрозаводск».
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