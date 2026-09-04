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Царьград

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Минпромторг: Продажи авто в России выросли на 7,2% в 2026 году

Минпромторг: Продажи авто в России выросли на 7,2% в 2026 году

Министерство промышленности и торговли России сообщает о росте продаж автотранспортных средств за восемь месяцев 2026 года на 7,2%.

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