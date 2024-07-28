UFC объявила дату второго реванша между Грассо и Шевченко

Третий бой между Грассо и Шевченко пройдёт 14 сентября на UFC 306 Третий бой между чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе мексиканкой Алексой Грассо и уроженкой Киргизии Валентиной Шевченко состоится 14 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.
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