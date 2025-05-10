Иранские релоканты нашли на родине «радужный объект» и пугают им Трампа

«Национальное движение сопротивления Ирана» (также известное как НАМИР), из эмиграции отстаивающее интересы противников нынешних властей страны, огорошило мир новыми подробностями «тайной жизни» иранского атома: якобы обнаружился секретный завод, уже много лет производящий компоненты для ядерного оружия.
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