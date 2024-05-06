Северное сияние можно было наблюдать этой ночью в Калужской области

Ночью 6 мая в небе над четырьмя российскими областями зафиксировали северное сияние. Необычное природное явление могли наблюдать жители Калужской, Московской, Ленинградской и Тверской областейМинувшей ночью в небе над четырьмя российскими областями зафиксировали северное сияние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)