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Калужские новости

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Северное сияние можно было наблюдать этой ночью в Калужской области

Северное сияние можно было наблюдать этой ночью в Калужской области

Ночью 6 мая в небе над четырьмя российскими областями зафиксировали северное сияние. Необычное природное явление могли наблюдать жители Калужской, Московской, Ленинградской и Тверской областейМинувшей ночью в небе над четырьмя российскими областями зафиксировали северное сияние.

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