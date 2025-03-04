Стало известно о приказе командиров ВСУ расстреливать отступающих бойцов под Курском

Командование 25-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет подчиненных расстреливать отступающих в Курской области бойцов, следует из перехваченных переговоров между украинскими военными.
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