Стрелявший в военного под Саратовом гражданин Молдавии проходил обучение в Киеве

ЦОС ФСБ России Гражданина Молдавии Николае Кочу задержали по подозрению в причастности к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России.
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