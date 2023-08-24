Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Стив Керр о товарищеских матчах: «Cамое главное было привыкнуть к правилам ФИБА»

Главный тренер «Голден Стэйт» и сборной США Стив Керр подвел итоги товарищеских матчей, проведенных в преддверии чемпионата мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх