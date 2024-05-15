Участниками акции «Семейные традиции» стали более 3,2 тысячи семей

Более 3,2 тысяч семей со всей России приняли участие во Всероссийской акции «Семейные традиции». Акция проходила в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», передает пресс-служба Министерства культуры России.
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