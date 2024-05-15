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Газета «Культура»

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Участниками акции «Семейные традиции» стали более 3,2 тысячи семей

Участниками акции «Семейные традиции» стали более 3,2 тысячи семей

Более 3,2 тысяч семей со всей России приняли участие во Всероссийской акции «Семейные традиции». Акция проходила в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», передает пресс-служба Министерства культуры России.

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