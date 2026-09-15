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Дзюба может выйти на кикбоксёрский ринг против рэпера Goody

Дзюба может выйти на кикбоксёрский ринг против рэпера Goody

Глава Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы поединка рекордсмена сборной России и РПЛ Артёма Дзюбы с музыкантом Дмитрием Гуськовым, выступающим под псевдонимом Goody.

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