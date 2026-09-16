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Если страдаете от боли в стопе, у врачей для вас есть плохие новости

Если страдаете от боли в стопе, у врачей для вас есть плохие новости

Этому симптому часто не придают особого значения. Однако в некоторых случаях он указывает на очень опасное заболевание сердечно-сосудистой системы.

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