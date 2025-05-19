В Петербурге выдали ордер для обеспечения «ТранспортФеста»

Запланированы непродолжительные закрытия движения В Петербурге с 22 по 24 мая пройдёт Шестой международный фестиваль «ТранспортФест» – ГАТИ выдала ордер для обеспечения мероприятия, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.