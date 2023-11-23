Пакистан подтвердил официальный запрос о вступлении в БРИКС

Официальный представитель МИД Исламской Республики Пакистан Мумтаз Захра Балоч на брифинге в четверг, 23 ноября, заявила, что в результате анализа итогов саммита стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге ее страна подала официальный запрос о вступлении в организацию, – сообщают СМИ.