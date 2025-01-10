За электрокарами возрожденной марки Scout выстроилась очередь

С момента премьеры внедорожника Scout Traveler и пикапа Terra прошло меньше трех месяцев, и за это время было собрано полсотни тысяч заявок на их покупку — об этом рассказал генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм.
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