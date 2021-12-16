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Минюст принял участие в совещании по вопросам мониторинга исполнения обязательств по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования IT и телекоммуникационной инфраструктуры

Минюст принял участие в совещании по вопросам мониторинга исполнения обязательств по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования IT и телекоммуникационной инфраструктуры

Отдел информационных технологий, программного обеспечения и компьютерных систем Министерства юстиции Республики Крым принял участие в совещании посредством видеоконференцсвязи с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также представителями Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках которого обсуждались вопросы кассового расхода бюджета, сроков предоставления ежеквартальных отчетов и подключения к серверу гарантированной доставки для обеспечения защищенного подключения к модулю «Электронное правосудие», согласно действующему соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на обеспечение на судебных участках мировыЧитайте полную новость на Crimea-news.

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