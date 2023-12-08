Ростех импортозаместил элементы остекления кабины машиниста «Ласточки»

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех импортозаместило боковое остекление западного производства для кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда «Ласточка».
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