Кормушка закрывается, мигранты возмущены: Наши деды воевали!"

Вы не поверите, но именно ЭТОТ аргумент и именно ЭТОТ образ - солдата, пришедшего с войны - лично я использовал несколько лет назад тут же, на МТ, в другой дискуссии. Не могу не поддержать! Именно так: ИВС спасал упомянутые народы! Но верно и другое утверждение: о массовом предательстве в среде этих же народов. Ну, да... Получается - спасал предателей.

Поль Меерсон

Одиссей Вы не поверите, но именно ЭТОТ аргумент и именно ЭТОТ образ - солдата, пришедшего с войны - лично я использовал несколько лет назад тут же, на МТ, в другой дискуссии. Не могу не поддержать! Именно так: ИВС спасал упомянутые народы! Но верно и другое утверждение: о массовом предательстве в среде этих же народов. Ну, да... Получается - спасал предателей.

Да не спасал он предателей. Он страну от гражданской войны спасал. Черти бы с ними, этими турецкоподданными крымчаками, вариантов-то немного было. Можно было, конечно отгеноцидить всю шваль, но ведь на вариант...