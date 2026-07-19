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Кормушка закрывается, мигранты возмущены: Наши деды воевали!"

Кормушка закрывается, мигранты возмущены: Наши деды воевали!"

Приезжие всерьёз считают, что Россия должна им всё бесплатно предоставить. После очередного ужесточения миграционной политики поднялся вой на болотах.

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Комментарии
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Александр Александров
Одиссей
Вы не поверите, но именно ЭТОТ аргумент и именно ЭТОТ образ - солдата, пришедшего с войны - лично я использовал несколько лет назад тут же, на МТ, в другой дискуссии. Не могу не поддержать! Именно так: ИВС спасал упомянутые народы!  Но верно и другое утверждение: о массовом предательстве в среде этих же народов. Ну, да...  Получается - спасал предателей.
Диалектика...
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2 м.
Поль Меерсон
Одиссей
Вы не поверите, но именно ЭТОТ аргумент и именно ЭТОТ образ - солдата, пришедшего с войны - лично я использовал несколько лет назад тут же, на МТ, в другой дискуссии. Не могу не поддержать! Именно так: ИВС спасал упомянутые народы!  Но верно и другое утверждение: о массовом предательстве в среде этих же народов. Ну, да...  Получается - спасал предателей.
Да не спасал он предателей. Он страну от гражданской войны спасал. Черти бы с ними, этими турецкоподданными крымчаками, вариантов-то немного было. Можно было, конечно отгеноцидить всю шваль, но ведь на вариант...
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1 м.
Одиссей
Поль Меерсон
Да не спасал он предателей. Он страну от гражданской войны спасал. Черти бы с ними, этими турецкоподданными крымчаками, вариантов-то немного было. Можно было, конечно отгеноцидить всю шваль, но ведь на вариант...
Согласен! Не вариант! Это в перестройку их представители орали о жутких, нечеловеческих условиях, будто высаживали их в заснеженной степи, а по факту на новом месте выделяли все необходимое для жизни. Единственное - сорвали с насиженных мест.
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1 м.