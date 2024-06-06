В городе трех религий из-за марша националистов по мусульманскому району произошли столкновения

Тысячи израильских религиозных националистов прошли парадом по мусульманским районам Старого города Иерусалима в рамках ежегодного марша в честь Дня флага – мероприятия, которое грозит спровоцировать дальнейшее насилие в войне между Израилем и ХАМАС.
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