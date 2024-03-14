«Западный берег может создать еще один фронт против Израиля»

ХАМАС и Израиль пока не смогли достичь прогресса по урегулированию конфликта, но переговоры через посредников продолжаются, рассказал в интервью «Известиям» советник главы политбюро палестинского движения Тахер ан-Нуну.
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