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«Западный берег может создать еще один фронт против Израиля»

«Западный берег может создать еще один фронт против Израиля»

ХАМАС и Израиль пока не смогли достичь прогресса по урегулированию конфликта, но переговоры через посредников продолжаются, рассказал в интервью «Известиям» советник главы политбюро палестинского движения Тахер ан-Нуну.

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