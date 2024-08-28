Более 1,6 тысячи парковочных мест приобрели за полгода в ЮВАО

С января по июнь 2024 года в Юго-Восточном округе жители приобрели у города 1,6 тысячи машино-мест. Всего же в первом полугодии в столице заключено 5,4 тысячи договоров купли-продажи парковочных мест общей площадью более 82 тысяч квадратных метров.