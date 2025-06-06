Большая игротека в "Притяжении". Стартовала серия летних мероприятий

Лето — время веселья и новых впечатлений! В центре досуга "Притяжение" стартовала серия летних мероприятий, и сегодня здесь прошла первая встреча — ребята из пришкольного лагеря Обдорской гимназии сразились в настольные игры.
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