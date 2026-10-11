Последнее «Ускользающее время» Александра Маркова

Вечер памяти к 95-летию со дня рождения Александра Маркова (1931–2025) – советского и российского историка-краеведа, писателя, журналиста, художника, почётного гражданина Астрахани, автора более 40 книг и огромного количества статей об истории Астраханского края и выдающихся астраханцах прошел в Краеведческом музее.
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