Последнее «Ускользающее время» Александра Маркова

Вечер памяти к 95-летию со дня рождения Александра Маркова (1931–2025) – советского и российского историка-краеведа, писателя, журналиста, художника, почётного гражданина Астрахани, автора более 40 книг и огромного количества статей об истории Астраханского края и выдающихся астраханцах прошел в Краеведческом музее.