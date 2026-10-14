Британская нефтегазовая компания BP ожидает, что её чистый долг по итогам третьего квартала составит $13,5–14,5 млрд против $22,3 млрд по состоянию на конец второго квартала.
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