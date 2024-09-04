Атака века. Одна ракета уничтожила сотни специалистов ВСУ и НАТО в Полтаве

Атака века.12,8K прочтений Сегодня Удар одной единственной баллистической ракеты ОТРК «Искандер» уничтожил в Полтаве несколько сотен военных специалистов по радиоэлектронной борьбе и операторов БПЛА не только украинской армии, но и натовских спецподразделений.