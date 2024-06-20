Аплодирую стоя. Браво! ВВП подписал пиковый договор с Северной Кореей

«Отныне братья навек!» Наш лидер сделал то, о чем давно просили. И летит в Пхеньян с визитом. Отныне братья навек! Вы конечно в курсе, что последнее время наши отношения с Пхеньяном очень сильно потеплели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии