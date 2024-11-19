В России началось серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»

В Нижегородской области впервые началось производство мобильных убежищ «КУБ-М», разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии