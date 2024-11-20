5 стран в Европе, где женщин гораздо больше чем мужчин

По статистике, мужчин в мире в принципе рождается намного больше, чем женщин. Но в некоторых странах дисбаланс настолько велик, что мужчинам здесь просто не нужно беспокоиться по поводу поиска партнерши — чаще всего, девушки находят их сами.
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