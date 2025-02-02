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Verbatim пообещала уберечь мир от дефицита пустых дисков Blu-ray Компании Verbatim и I-O D...

Verbatim пообещала уберечь мир от дефицита пустых дисков Blu-ray Компании Verbatim и I-O D...

Verbatim пообещала уберечь мир от дефицита пустых дисков Blu-rayКомпании Verbatim и I-O Data пообещали продолжить выпуск записываемых оптических носителей Blu-ray Disk, несмотря на уход с это рынка других крупных производителей дисков.

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