Verbatim пообещала уберечь мир от дефицита пустых дисков Blu-ray Компании Verbatim и I-O D...

Verbatim пообещала уберечь мир от дефицита пустых дисков Blu-rayКомпании Verbatim и I-O Data пообещали продолжить выпуск записываемых оптических носителей Blu-ray Disk, несмотря на уход с это рынка других крупных производителей дисков.
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