Василий Анохин: Сегодня в Смоленской области мы предоставляем 22 меры социальной поддержки для семей с детьми

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в социальных сетях и в телеграм-канале, поздравляя смолян с Днём семьи, любви и верности, отметил: «Сегодня в Смоленской области мы предоставляем 22 меры социальной поддержки для семей с детьми, а таких у нас – более 85 тысяч.