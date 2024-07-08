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Смоленская Газета

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Василий Анохин: Сегодня в Смоленской области мы предоставляем 22 меры социальной поддержки для семей с детьми

Василий Анохин: Сегодня в Смоленской области мы предоставляем 22 меры социальной поддержки для семей с детьми

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в социальных сетях и в телеграм-канале, поздравляя смолян с Днём семьи, любви и верности, отметил: «Сегодня в Смоленской области мы предоставляем 22 меры социальной поддержки для семей с детьми, а таких у нас – более 85 тысяч.

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