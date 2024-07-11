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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саддик Бей переходит в «Вашингтон». Контракт на 3 года и 20 млн долларов

Стороны согласовали контракт на 3 года и 20 миллионов долларов. Последние два сезона Саддик провел в «Атланте».

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