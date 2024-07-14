Трамп после покушения заявил, что нельзя позволить «злу одержать верх»

Американскому обществу необходимо сплотиться и противостоять злу. Такое заявление сделал переживший накануне покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп, его процитировали журналисты Associated Press.
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