ВС РФ создали опасное оружие, объединив Starlink и дроны «Герань»

ВСУ обнаружили российский БПЛА Shahed-13 «Герань» с установленным на нем Starlink. Благодаря технологии американского предпринимателя Илона Маска, «Герань» может использоваться в качестве барражирующего боеприпаса или разведывательного дрона и при этом действовать на любых расстояниях и поражать даже движущиеся цели.