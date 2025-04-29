Минфин хочет освободить санатории от уплаты туристического налога

Минфин России предложил освободить санатории от уплаты туристического налога. Кроме того, ведомство считает необходимым уточнить полномочия местных властей по дифференциации налоговых ставок по этому налогу.
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