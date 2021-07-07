Комсомольская правда

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Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, который пытался ограбить россиянку

Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, который пытался ограбить россиянку

Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, который в конце июня напал на туристку из России. Неизвестный пытался ограбить нашу соотечественницу, когда она прогуливалась в одном из центральных районов города со своей подругой, местной жительницей.

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