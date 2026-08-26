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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Если он вернется, это будет колоссальная удача для всего нашего хоккея. Саша никогда не отпустит руку с пульса родного клуба»

Генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук рассказал, что Александр Овечкин никогда не забывает о родном клубе.

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