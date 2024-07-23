Агент Гурцкая обвинил капитана "Спартака" Зобнина в гадском поступке к Соболеву

Футбольный агент Тимур Гурцкая в очередном выпуске шоу "Это футбол, брат!" заявил, что капитан "Спартака" Роман Зобнин поступил по-гадски, раскритиковав в недавнем интервью нападающего Александра Соболева.
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