12 лучших космических снимков года: от сияния до галактик

Космос — это не только бесконечная пустота, но и источник самых захватывающих визуальных образов. Финалисты престижного конкурса Astronomy Photographer of the Year, который проводится Королевской обсерваторией в Гринвиче при поддержке компании ZWO и журнала BBC Sky at Night, в 2026 году представили работы, превращающие астрономические явления в настоящие произведения искусства.