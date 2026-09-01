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12 лучших космических снимков года: от сияния до галактик

12 лучших космических снимков года: от сияния до галактик

Космос — это не только бесконечная пустота, но и источник самых захватывающих визуальных образов. Финалисты престижного конкурса Astronomy Photographer of the Year, который проводится Королевской обсерваторией в Гринвиче при поддержке компании ZWO и журнала BBC Sky at Night, в 2026 году представили работы, превращающие астрономические явления в настоящие произведения искусства.

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