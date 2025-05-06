"Россия должна быть побеждена и усмирена". Важный американец все выложил Вовану и Лексусу

Пранкеры Вован и Лексус выложили в интернет разговор с Полом Массаро, исполнительным директором и директором по персоналу Хельсинкской комиссии США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дядя решил вопрос. Дело чеченских спортсменов, напавших с ножами на подростков в их доме, заглохло
- «Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане
- "Молчать!": после избиения ученика и после собрания в школе Москвы полиция занялась…Родителями!
Свежие комментарии