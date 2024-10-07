Русские ученые назвали достойные Нобелевской премии исследования

Ученые из России перечислили исследования, которые, по их мнению, достойны Нобелевской премии.Ученые из России назвали исследования, которые достойные Нобелевской премии за свою уникальность и прорыв в науке.
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