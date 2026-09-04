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Первый смартфон Mivi похож на iPhone 16

Первый смартфон Mivi похож на iPhone 16

Он выйдет 24 сентября Mivi официально объявила дату выхода One 5G — смартфон представят 24 сентября. Компания подтвердила использование 5G-чипа Qualcomm Snapdragon, однако точную модель процессора пока не раскрыла.

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