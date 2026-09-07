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Видеокарта с двумя GPU и 16 ГБ памяти — всего за 60 долларов. В Китае начали продавать модифицированные Nvidia Tesla M60

Видеокарта с двумя GPU и 16 ГБ памяти — всего за 60 долларов. В Китае начали продавать модифицированные Nvidia Tesla M60

Их можно устанавливать в обычные ПК На китайском вторичном рынке появились необычные видеокарты на базе серверной Nvidia Tesla M60.

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