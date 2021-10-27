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Александр Бубнов: «Динамо» выиграло у «Оренбурга» на классе. План по ротации перед «Зенитом» сработал

Александр Бубнов: «Динамо» выиграло у «Оренбурга» на классе. План по ротации перед «Зенитом» сработал

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал уверенную победу «Динамо» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России против «Оренбурга» (3:0) и подчеркнул, что московской команде удалось сохранить силы перед игрой РПЛ с «Зенитом».

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